Россиянам рассказали о преимуществах и недостатках накопительного счета

Открытие накопительного счета формирует у граждан привычку откладывать деньги. Об этом в интервью газете «Известия» заявил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. Он напомнил, что приложение можно настроить таким образом, что счет будет автоматически пополняться на установленную сумму.

«На накопительный счет можно внести средства без срока размещения, а закрыть в любое время. Кроме того, банк не требует минимальную сумму для заключения договора, поэтому открыть счет можно даже с нулевым балансом, а позднее пополнять на любые комфортные суммы», — объяснил эксперт.

Однако, по его словам, из-за того, что деньги с накопительного счета можно снять в любой момент, банки не рассматривают его как долгосрочный финансовый инструмент. Поэтому доходность по нему ниже, чем у вкладов.

До этого сообщалось, что с 1 февраля кредитные организации должны будут бесплатно информировать клиентов об истечении срока вклада, размещенного на определенный период, за пять дней до этого. В стране также расширят состав сведений, включаемых в перечни объектов недвижимости, которые подлежат государственной кадастровой оценке.

Ранее Сбер предложил клиентам начать формировать долгосрочные накопления.