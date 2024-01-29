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В Раде заявили, что электричество на Украине подорожает вдвое

Депутат Рады Нагорняк: электричество на Украине подорожает до 6 гривен за кВт.ч

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В 2024 году тарифы на электроэнергию вырастут на Украине примерно вдвое. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» сообщил депутат Верховной рады, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

Говоря о грядущем росте цен на электричество, парламентарий заявил, что «цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр, то есть будет чуть меньше 6 гривен [14,3 руб.] за кВт.ч».

11 ноября сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги на Украине существенно выросли. В частности, в 2023 году электроэнергия в стране подорожала на 69,7%.

8 января стало известно, что ряд продуктов «борщевого набора» на Украине подорожал на 20% и более по сравнению с началом 2023 года. Ожидается, что стоимость продуктов питания продолжит расти в нынешнем году из-за девальвации национальной валюты, поскольку Украина импортирует определенные виды овощей из других государств.

Ранее в компании «Укрэнерго» заявили, что долг за электричество на Украине превысил $1,6 млрд.

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