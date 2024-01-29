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Частные АЗС пожаловались на активизацию роботов при покупках топлива на бирже

Российский топливный союз: боты скупают практически все лоты с топливом на бирже

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Мария Девахина/РИА Новости

Участники топливного рынка обратились в регулирующие органы с жалобой на резкий рост использования торговых ботов при покупке топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, боты скупают практически все лоты, не давая возможности добросовестным покупателям приобрести топливо на бирже.

В результате они вынуждены покупать нефтепродукты у перекупщиков по более высоким ценам. В качестве примера приводится ситуация, когда сеть АЗС не смогла купить бензин на бирже с 12 по 24 января.

В СПбМТСБ отметили, что постоянно ведут мониторинг торгового поведения участников. При выявлении нарушений применяются меры вплоть до отстранения от торгов.

Ранее вице-премьер Новак поручил ФАС и бирже усилить контроль за недобросовестными участниками, использующими торговых ботов, отметило агентство.

До этого в США обвинили ботов-трейдеров в скачках цен на нефть.

Ранее энергетический кризис в Европе сочли завершившимся.

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