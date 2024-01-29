Эксперт ожидает сохранения курса рубля на уровне 90 за доллар

Продление режима обязательной продажи валютной выручки экспортерами до конца 2024 года снизит риски дальнейшего ослабления курса рубля. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Хотя вероятны краткосрочные колебания, механизм позволит сохранить курс на уровне 90 рублей за доллар, заложенном в бюджет, считает эксперт.

По мнению эксперта, к негативным факторам для рубля можно отнести высокий уровень инфляции, который вызван ростом спроса, в том числе из-за увеличения денежной массы. В условиях ограниченных возможностей сложно удовлетворить спрос внутри страны, растет импорт и спрос на валюту. Рост ставок призван сбалансировать спрос и предложение.

Кроме того, на курс доллара, по мнению Федорова, может оказать влияние то, что ФРС США снизит ставку не ранее второго квартала 2024 года. Это может привести к ослаблению доллара к твердым валютам, но укреплению по отношению к «мягким», включая рубль. Таким образом, сохранение тенденции к ослаблению доллара ко всем твердым валютам и укреплению к мягким, резюмировал аналитик.

До этого эксперт назвала причины скачка курса доллара.

Ранее курс доллара поднялся выше 90 рублей.