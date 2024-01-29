Размер текста
А
А
А

Эксперт ожидает сохранения курса рубля на уровне 90 за доллар

Экономист Федоров: краткосрочные колебания рубля вероятны, но курс стабильный

close
100%
Global Look Press

Продление режима обязательной продажи валютной выручки экспортерами до конца 2024 года снизит риски дальнейшего ослабления курса рубля. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Хотя вероятны краткосрочные колебания, механизм позволит сохранить курс на уровне 90 рублей за доллар, заложенном в бюджет, считает эксперт.

По мнению эксперта, к негативным факторам для рубля можно отнести высокий уровень инфляции, который вызван ростом спроса, в том числе из-за увеличения денежной массы. В условиях ограниченных возможностей сложно удовлетворить спрос внутри страны, растет импорт и спрос на валюту. Рост ставок призван сбалансировать спрос и предложение.

Кроме того, на курс доллара, по мнению Федорова, может оказать влияние то, что ФРС США снизит ставку не ранее второго квартала 2024 года. Это может привести к ослаблению доллара к твердым валютам, но укреплению по отношению к «мягким», включая рубль. Таким образом, сохранение тенденции к ослаблению доллара ко всем твердым валютам и укреплению к мягким, резюмировал аналитик.

До этого эксперт назвала причины скачка курса доллара.

Ранее курс доллара поднялся выше 90 рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами