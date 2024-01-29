Экономист спрогнозировал курс доллара на текущую неделю

На текущей неделе доллар будет торговаться в диапазоне 88,5-90,5 рубля, евро — 97-99 рублей. Об этом РИАМО сообщил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, поддержку российской валюте по-прежнему оказывает решение по продлению обязательной продажи выручки экспортерами.

«Приближающийся пик налоговых выплат способен поддержать курс национальной валюты. Однако эта поддержка в текущем году может быть менее заметна, чем ранее, поскольку, как известно, расчеты за свыше 40% российского экспорта идут за рубли», — отметил Тимошенко.

Он добавил, что на рост нефтяных цен, спровоцированный геополитическими рисками на Ближнем Востоке, а также на свежий отчет о резком снижении запасов нефти в США рубль отреагировал спокойно.

Утром, 29 января, курс доллара впервые с 16 января поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Мосбиржи.

После открытия торгов в 7:00 курс резко вырос с 89 руб. 70 коп. и к 7:10 достиг 90 руб. 15 коп. Всего за это время было произведено 76 сделок с валютой.

Ранее экономист поразмышлял о будущем доллара.