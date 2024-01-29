В большинстве крупных городов России выросли цены на аренду квартир

В сравнении с предыдущим кварталом прошлого года спрос на аренду снизился на 1%, а средняя ставка найма повысилась на 15%. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра «Авито Недвижимость», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Аренда жилья подорожала в 32 городах из 33 проанализированных. Например, в Волгограде ставки выросли на 39%, в Перми — на 35%, в Челябинске — на 32%. В Москве рост составил 20%.

При этом предложение арендных квартир на рынке сократилось на 10%. Особенно заметно уменьшилось количество однокомнатных вариантов — на 15%.

Но в нескольких городах отмечен тренд на увеличение спроса. Больше всего он вырос в Сочи на 80%. Также чаще стали интересоваться арендой стали в Москве, Симферополе и Санкт-Петербурге. В остальных 29 городах из 33 проанализированных отмечено снижение спроса, в том числе в Ставрополе на 30%, Воронеже и Тюмени — на 24%, Брянске — на 21%.

«Из четырех городов, показавших по итогам четвертого квартала 2023 года положительную динамику по спросу, три уверенно занимают верхние строчки по стоимости квадратного метра на рынках первичной и вторичной недвижимости. Поэтому в них и без того непростая задача покупки собственного жилья с привлечением заемных средств стала еще сложнее. Посмотрев на условия по кредитам, сумму переплат и размер ежемесячного платежа, люди, наверняка, чаще выбирают аренду квартиры вместо покупки собственной в ипотеку. Из-за этого сокращается предложение, а средние цены на аренду растут, поскольку доступные по цене объекты снимают быстрее», — прокомментировал Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Кроме того предложение «двушек» снизилось в России на 8%, «трешек» — на 6%. Исключение составили Сочи, Севастополь, Калининград и Казань. При этом интерес к аренде «двушек» упал на 4%, а к «трешкам» — на 3%.

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