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Портал InvestFunds назвал популярные в 2023 году фонды у россиян

Фонды управляющей компании «Первая» привлекли более 123 млрд рублей в 2023 году

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Специализированный портал InvestFunds опубликовал итоги 2023 года по открытым и биржевым фондам. В топ-10 рейтинга вошли четыре фонда от управляющей компании «Первая» по привлечению средств.

Отмечается, что всего эти фонды привлекли свыше 123 млрд рублей. Так, третье место в списке занял «Фонд смешанный с выплатой дохода», который инвестирует в акции и облигации крупных российских компаний. В него вложили 43,4 млрд рублей.

Далее следует БПИФ «Сберегательный», который инвестирует в инструменты денежного рынка. Фонд привлек 42,9 млрд рублей.

Также в рейтинг вошел «Фонд акций с выплатой дохода», который привлек 30,8 млрд рублей. Фонд инвестирует в дивидендные акции. Кроме того, в список вошел «Фонд облигаций с выплатой дохода» с долговыми бумагами надежных российских эмитентов. Он привлек 6,3 млрд рублей.

При этом в 2023 году фонды с выплатой дохода под управлением «Первой» установили рекорд: совокупные выплаты составили почти 8 млрд рублей. Всего в линейке пять фондов, которые направлены под разные риск-профили и инвестиционные цели.

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