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Группа ИСТ продала акции Polymetal компании из Омана

Группа ИСТ вышла из Polymetal, продав свою долю оманской компании MDI LLC

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Serguei Fomine/Global Look Press

Оманская компания Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) приобрела 113 201 189 акций (23,9% уставного капитала) российской горнорудной компании Polymetal у компании Powerboom Investments Limited, которая является дочерней компанией ICT Holding Limited. Об этом сообщается на сайте Polymetal.

Стоимость сделки не разглашается.

В сообщении отмечается, что Polymetal была проинформирована о том, что покупатель намерен поддерживать руководство и совет компании «Полиметалл» и их стратегию в интересах всех акционеров.

MDI LLC подтвердила свою полную поддержку стратегии компании, которая включает в себя снижение рисков для бизнеса путем продажи российских активов и дальнейшее развитие производства в Казахстане и в центральноазиатском регионе, заявил главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис.

В результате сделки ICT Holding полностью продал свою долю в компании. Представляющий ICT Holding Константин Янаков вышел из состава Совета директоров. Теперь ожидается, что MDI LLC выдвинет своего кандидата в совет компании в ближайшее время.

MDI LLC принадлежит правительству Омана. Она инвестирует в ряд международных отраслей, в том числе компании в сырьевом и финансовых секторах.

В сентябре сообщалось, что котировки Polymetal взлетели после возвращения на Мосбиржу.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.

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