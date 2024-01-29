Курс доллара впервые с 16 января поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Мосбиржи.

После открытия торгов в 7:00 курс резко вырос с 89 руб. 70 коп. и к 7:10 достиг 90 руб. 15 коп. Всего за это время было произведено 76 сделок с валютой.

26 января курс доллара на Мосбирже в начале торгов поднялся до 89,09 руб.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сообщил «Газете.Ru», что после окончания налогового периода в России — 29 января 2024 года — курс доллара может достичь 90 руб.

Курс доллара в ближайший месяц будет постепенно укрепляться, рассказал 24 января «Газете.Ru» управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По его словам, американская валюта может подорожать до 90 рублей на фоне продажи долларов в России. Эксперт счел, что если курс долго будет ниже этой отметки, программа обязательной продажи валютной выручки экспортерами может быть скорректирована.

Ранее в США сообщили о совещаниях в России по подрыву роли доллара.