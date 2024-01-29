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«Кургандормаш» проиграл иск к Минпромторгу

«Кургандормаш» проиграл иск на 33 млн рублей к Минпромторгу

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

АО «Кургандормаш» проиграло иск к министерству промышленности и торговли Российской Федерации. Предприятию не удалось отсудить у Минпромторга РФ субсидию на 33 млн рублей, сообщает Ura.ru, ссылаясь на материалы Арбитражного суда Москвы.

В них сказано, что суд принял решение отказать АО «Курганский завод дорожных машин» в удовлетворении исковых требований к министерству в полном объеме. Сумма иска составляет 33 млн 256 тыс. руб.

Как указывается в судебных документах, предприятие обязано вернуть ведомству субсидию более 33 млн руб. Чтобы оставить субсидию себе, «Кургандормаш» должен был за 2022 год произвести 143 единицы техники, объем экспорта по плану 21 единица. Фактически завод изготовил 93 единицы техники, шесть единиц отправлено на экспорт. Судебное решение может быть обжаловано.

«Кургандормаш» является активом семьи курганского сенатора Сергея Муратова.

До этого Минпромторг РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в «Ростех») на 11,257 млрд руб.

Ранее суд в Москве принял новый иск в отношении клуба «Мутабор».

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