Белоруссия совместно с Россией к 2026 году намерена выпустить первые легкие самолеты

Белорусский вице-премьер Петр Пархомчик заявил, что к 2026 году Белоруссия совместно с Россией произведет два легких самолета, а до 2030 года планируется выпустить 85-100 самолетов. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам Пархомчика, к 2026 году Белоруссия и Россия должны совместно произвести два самолета. Он подчеркнул, что сегодня на производство самолетов уже имеется твердый заказ. Поэтому до 2030 года будет произведено минимум 85-100 самолетов. Вице-премьер отметил, что в случае успешного выполнения поставленных задач выпущенных самолетов будет еще больше.

Пархомчик почеркнул, что взаимодействие между двумя странами в сфере авиастроения продвигается весьма быстро. Так, в прошлом году во время визита премьер-министра Белоруссии Романа Головченко в Екатеринбург между белорусским 558-й авиационным ремонтным заводом и российским Уральским заводом гражданской авиации было заключено соглашение о создании 19-местного самолета. Этот самолет, отметил Пархомчик, сейчас совместно разрабатывается, ведутся опытно-конструкторские работы.

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