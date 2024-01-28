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В ФНС предупредили о новой схеме мошенничества

ФНС: мошенники начали распространять письма от имени налоговой

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России предупредила, что мошенники начали рассылать письма о подозрительных транзакциях от имени налоговиков. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика», — говорится в сообщении.

В таких письмах мошенники просят пройти дополнительную проверку или предоставить дополнительные сведения.

В ФНС подчеркнули, что не рассылают подобные сообщения и не имеют отношения к этим письмам, а также не делают телефонных звонков с предложением оплатить налоги по интернету.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 55-летняя воспитательница детского сада влезла в долги и лишилась 7,8 млн рублей из-за мошенников. 27 января стало известно, что в Санкт-Петербурге 69-летняя женщина отдала сбережения мошенникам, думая, что жертвует деньги на кинопроизводство.

Ранее в Омске мошенники выманили у кардиолога 9,5 млн рублей, притворившись начальством.

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