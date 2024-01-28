Стало известно, сколько Россия поставила газа дружественным странам в 2023 году

По данным презентации первого заместителя руководителя Министерства энергетики Российской Федерации Павла Сорокина стало известно, что Россия в прошедшем году экспортировала в дружественные страны 76 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что этот показатель содержит поставки трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ). В презентации подчеркивается, что в 2020 году экспорт в дружественные страны составлял 61 миллиард кубометров газа, а в 2010 году — 47 миллиардов кубометров.

До этого стало известно, что Евросоюз готовится к окончанию соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной в конце 2024 года и изучает альтернативные пути поставок газа в Европу.

Европейская комиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев прекращения транзитного соглашения, включая моделирование возможностей газопровода «Турецкий поток», чтобы помочь восполнить дефицит, заявили источники агентства.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.