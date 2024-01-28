Трамп имеет планы на китайский импорт в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства в ноябре может ввести пошлины в размере 60% на товары из Китая. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Трамп рассматривает варианты «новой масштабной экономической атаки на Китай», которая может привести к «глобальной торговой войне». По мнению аналитиков, кандидат в президенты США может понизить торговый статус Пекина в отношения с Вашингтоном, что повлечет рост пошлин на 40%.

Издание утверждает, что в личных разговорах Трамп обсуждает с советниками возможность введения пошлин на весь китайский импорт в размере 60%.

До этого в палате представителей США обвинили экс-президента Дональда Трампа в получении более $7,8 миллионов от иностранных правительств посредством платежей в пользу Trump Organization во время его нахождения в должности главы государства, в том числе от Китая.

Большая часть суммы поступила от правительства Китая и его государственных предприятий, а остальные средства пришли от 19 других стран, включая Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.