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Отказ от российского газа может создать риск для Европы

Bloomberg: отказ Европы от газа из России создал риск зависимости от США

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Francois Lenoir/Reuters

Заменив российское топливо на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Европа сделала свою энергетическую систему уязвимой. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации подчеркивается, что американская сторона за небольшой промежуток времени взяла на себя большую часть поставок газа в государства ЕС, став вторым по их объемам после Норвегии.

По мнению старшего научного сотрудника Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Айры Джозефа, в будущем зависимость от американского СПГ будет только расти. Это произойдет в случае, если ЕС не вернется к российским поставкам газа или катарцы не решат ввязаться в ценовую войну за долю рынка.

До этого российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Российская Федерация готова поставлять газ в европейские государства и обсуждать с зарубежными партнерами условия соответствующих сделок.

27 января министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что власти страны, вероятно, смогут найти решение для продления транзита газа через территорию Украины в европейские государства. В частности, он обратил внимание на возможность выйти из сложной ситуации путем привлечения «других посредников».

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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