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В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю

Bloomberg: в ФРГ протестируют четырехдневку на фоне кризиса на рынке труда

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Германии запустят тестовый проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю в связи с кризисом на рынке труда, высокой инфляцией и вялой экономикой. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сотням сотрудников предоставят доп. выходной каждую неделю, сохраняя при этом полную заработную плату», — отмечается в статье.

Согласно информации агентства, эксперимент начнется 1 февраля и продлится шесть месяцев, в нем примут участие 45 фирм. В результате исследования станет ясно, помогает ли урезанная рабочая неделя повысить производительность труда.

В ноябре глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер резко раскритиковал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю при сохранении прежней заработной платы. По его словам, ни одно общество в истории не добивалось процветания, работая меньше.

Ранее в правительстве РФ не поддержали проект о переходе на четырехдневку для многодетных семей.

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