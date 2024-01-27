На выставке «Россия» представили новые передовые технологии «Роснефти»

Уход западных компаний открыл новые возможности для российского рынка, сказал первый вице-президент «Роснефти» Сергей Менжинский в рамках планерного заседания «ТЭК России: новые возможности для развития» на выставке-форуме «Россия».

«Совокупный экономический эффект для «Роснефти» от внедрения новых технологий оценивается более чем в 150 млрд рублей. Продукцию, которую ранее мы приобретали за рубежом, сегодня уже производят российские предприятия», — сказал он.

Менжинский добавил, что за последние пять лет налоговые выплаты «Роснефти» превысили 18 трлн рублей.

«По итогам 2023 года эта цифра составила 4 трлн рублей. Масштабные операционные и инвестиционные программы компании оказывают положительный мультипликативный эффект на бюджет РФ за счет предприятий партнеров», — отметил он.

На выставке «Роснефть» представила собственные инновационные технологии и разработки, превосходящие зарубежные аналоги.

Научный комплекс «Роснефти» реализует десятки проектов по выпуску новых материалов с уникальными характеристиками (полимеры, композиты и продукции на их основе), продуктов на основе технологий биосинтеза (загустителей и кормовых белков, способных заменить органические аналоги).

Также в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» провели презентацию инновационного проекта «Цифровое месторождение». Проект позволяет отслеживать процесс добычи и транспортировки нефти, контролировать применение средств индивидуальной защиты, передвижение техники и персонала по территории производственных комплексов.

Кроме того, «Роснефть» представила робототехнические комплексы для исследования труднодоступных участков оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.