Пожар на танкере-продуктовозе Marlin Luanda, загоревшемся после атаки хуситов, потушен

Пожар на танкере Marlin Luanda, атакованном хуситами в Красном море, полностью потушен, судно направляется в безопасную гавань. Об этом со ссылкой на оператора танкера компанию Trafigura сообщает ТАСС.

«Все члены экипажа находятся в безопасности, а пожар в грузовом танке полностью потушен. (…) Экипаж продолжает внимательно следить за состоянием судна и груза», — говорится в публикации.

В сообщении компании говорится, что атакованному танкеру пришли на помощь корабли военно-морских сил Индии, США и Франции.

Ночью 27 января стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру-продуктовозу Marlin Luanda в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. На борту начался пожар.

В то же время в Красном море после обстрела хуситов загорелся танкер Trafigura, который перевозил российское топливо.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ранее хуситы заявляли о намерениях атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.