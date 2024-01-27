В «Газпром нефти» подвели итоги производства в 2023 году

«Газпром нефть» в 2023 году нарастила производство нефтепродуктов, в этом году также планируется увеличение производства. Об этом на полях Дня энергетики на международной выставке-форуме «Россия» заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передает РИА Новости.

«Мы планировали и существенно увеличили (нефтепереработку. — «Газета.Ru»)», — подвел Дюков результаты минувшего года.

Глава компании подчеркнул, что в 2024 году планируется наращивание объемов переработки и выпуск светлых нефтепродуктов и дизельного топлива, а также автобензинов.

«Инвестиционная программа останется на том же уровне», — заключил он.

Перед этим Дюков заявлял, что компания «Газпром нефть» считает излишним вводить дополнительные ограничения на экспорт топлива из России. По его словам, сейчас на рынке наблюдается профицит предложения — объемы производства превышают объемы потребления.

Ранее эксперты посчитали, что Китай не будет влиять на рынок нефти в 2024 году.