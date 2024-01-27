Минэнерго не ждет снижения добычи нефти в России в 2024 году

Министерство энергетики прогнозирует, что добыча нефти в России в 2024 году сохранится примерно на уровне прошлого года. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов, передает ТАСС.

По его словам, страна незначительно снизила экспорт «черного золота», но одновременно увеличила его производство. «Пока не видим проблем с топливообеспечением на ближайшие месяцы, а дальше будем смотреть», — добавил министр.

Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что в 2023 году из-за участия России в сделке ОПЕК+ добыча нефти сократилась менее чем на 1% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, она составила около 530 млн тонн.

По словам Шульгинова, пожар на нефтебазе в Туапсе, который произошел на прошлой неделе, не повлиял на обеспечение россиян топливом. Объект был ориентирован на экспорт.

До этого, Citi банк дал прогноз, что снятие китайских ограничений из-за COVID-19 не существенно повлияет на спрос на нефть в 2024 году. Эксперты ожидают умеренное воздействие стимулирующих мер, подчеркивая, что импорт сырой нефти останется на уровне прошлого года. Предполагается, что рост спроса на нефть в Китае составит примерно 300 тыс. баррелей в сутки, преимущественно за счет нефтехимии.

Ранее Новак отметил стабилизацию цен на топливо в России.