Россиянам рассказали о новых поправках в законы

С 1 февраля в России индексируются десятки социальных пособий, в том числе материнский капитал. Также сокращаются сроки исправления ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и расширяются возможности изменения площади участков. Об этом сообщает «Российская газета».

Кроме того, банки обязаны будут заранее информировать вкладчиков об окончании срока депозитов, а операторов по взысканию долгов внесут в специальный реестр. Также ужесточат требования к пищевым добавкам и введут правила для роботов-коллекторов.

По данным Соцстраха, с 1 февраля на 7,4% проиндексируют более 40 различных социальных пособий и выплат для инвалидов, ветеранов и других льготных категорий граждан. В частности, вырастут ежемесячные денежные выплаты, материнский капитал, пособия по уходу за ребенком и ряд других выплат.

Срок исправления ошибок в ЕГРН сократится до одного месяца. Ранее на это отводилось три месяца. Кроме того, теперь при исправлении ошибок допускается увеличение площади участков на 10%, а не 5%, как ранее. Также в перечень данных для оценки будет включена информация о том, является ли дом аварийным.

Для борьбы с «серым» пивом с 1 февраля по 31 мая 2025 года Росалкогольрегулирование проверит заводы, автоматически попавшие в реестр производителей. Это поможет выявить предприятия, занижающие объемы выпуска продукции.

С начала февраля банки также обязаны заранее информировать вкладчиков об окончании срока депозитов — не менее чем за пять дней. Это поможет клиентам принять решение о дальнейших действиях с вкладом.

Кроме того, операторов по взысканию долгов внесут в специальный реестр ФССП. На них распространят требования о записи разговоров с должниками. Также вводятся правила для роботов-коллекторов.

С 27 февраля ужесточат требования к пищевым добавкам — исключат ряд разрешенных ранее веществ и введут новые позиции. Также упростится маркировка модифицированных крахмалов.

До этого Госдума запретила увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет.

Ранее россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 февраля.