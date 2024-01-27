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Минфин РФ оценил расходы бюджета на продление льготной ипотеки

Минфин РФ: продление льготной ипотеки обойдется государству в 1 трлн рублей

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Дополнительные расходы государственного бюджета РФ, направленные на продление льгот по ипотечным кредитам, составят около 1 трлн рублей в период с 2024 по 2026 годы. Об этом сообщили в российском министерстве финансов, передает РБК.

В профильном ведомстве подчеркнули, что у граждан страны должна быть возможность улучшать свои жилищные условия. Исходя из этих соображений, российское руководство будет принимать соответствующие меры по поддержке населения.

«Для того чтобы льготы действительно помогали тем, кому нужна поддержка, массовые льготные программы должны быть трансформированы на более адресный формат для повышения их эффективности», — говорится в заявлении.

Представители министерства добавили, что держат на контроле ситуацию с развитием рынка льготного кредитования. Речь идет не только об ипотеке, но и о выдаче займов на другие цели.

В 2022 году правительство РФ продлило срок действий льготных ипотечных программ до 1 июля текущего года. При этом наибольший охват имеют семейная ипотека и льготные кредиты на квартиры в новостройках под 8%, уточняется в материале агентства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал продление льготной семейной ипотеки под 6%.

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