В Сбере рассказали о поддержке реформ обращения с отходами

Сбер комплексно поддерживает реализацию реформы обращения с отходами по широкому спектру направлений и готов присоединяться к новым инициативам для построения в стране циклической экономики, заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в рамках экспертной панели «Переход на экономику замкнутого цикла: новая система» на выставке-форуме «Россия».

Она отметила, что с 1 января 2024 года вступил в силу закон о расширенной ответственности производителей (РОП), согласно которому, утилизировать отходы от упаковки будут обязаны ее производители, а не компании, которые производят товар.

По мнению Завьяловой, в перспективе закон станет новым экономическим стимулом и сможет преобразить всю отрасль.

«Сбер как системообразующий банк заинтересован в развитии отрасли и активно участвует в финансировании объектов обращения с отходами. Мы уже предоставили 60 млрд рублей на создание инфраструктуры переработки и утилизации ТКО в 10 регионах страны. До 2026 года мы запланировали финансирование таких проектов в 49 регионах, суммарный пайплайн данных сделок у Сбера составляет более 200 млрд рублей», — сказала она.

Также Завьялова назвала необходимые шаги для ускорения перехода к экономике замкнутого цикла в России, среди которых продолжение системной поддержки проведения реформы, участников отрасли и инвесторов, а также стимулирование спроса на продукцию из вторичного сырья.

По словам Завьяловой, еще одним из приоритетных направлений банка в сфере обращения с отходами является экопросвещение и вовлечение в эту повестку своих сотрудников, партнеров и клиентов.