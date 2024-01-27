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В Германии резко упал индекс потребительского климата

Падение потребительской уверенности в Германии связали с санкциями против России

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Reuters

Ухудшение потребительских и деловых настроений в Германии связывают с санкциями против России. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет исследовательской компании GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM).

Потребительская уверенность в Германии упала до минимума за последние 11 месяцев из-за роста цен и неопределенности. По данным исследовательской компании GfK, индекс потребительского климата в январе снизился до -29,7 пункта. Эксперты отмечают растущее чувство неуверенности среди населения в отношении экономической ситуации.

Аналогичные настроения царят и среди немецких предпринимателей. Согласно опросу Института экономики Ifo, оценка текущей ситуации в бизнес-среде упала до уровня июля 2020 года. Тогда страна переживала последствия пандемии коронавируса.

По мнению экспертов, ФРГ «увязла в рецессии», а ответственность за это несет федеральное правительство. Отправной точкой нынешних экономических трудностей аналитики называют санкционную политику Берлина против России.

После начала спецоперации на Украине Германия ввела 12 пакетов ограничительных мер против Москвы. Это привело к подорожанию энергоресурсов и росту инфляции до 10% осенью 2022 года. Дорогие кредиты осложнили работу бизнеса и жизнь населения.

До этого в Кремле оценили разработку Германией плана по сдерживанию РФ.

Ранее украинский политолог обвинил Германию в притворстве.

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