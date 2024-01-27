Эксперты считают, что Китай не будет влиять на рынок нефти в 2024 году

Отмена коронавирусных ограничений в Китае не приведет к значительному росту спроса на нефть в этой стране в текущем году. Об этом сообщает издание Market Watch со ссылкой на отчет Citi банка.

По мнению банка, стимулирующие меры правительства Китая окажут лишь умеренное воздействие на экономику. Эксперты прогнозируют неизменный объем импорта сырой нефти на уровне прошлого года.

Рост спроса на нефть в Китае составит около 300 тыс. баррелей в сутки, в основном за счет нефтехимии, считают в Citi. Крупнейший китайский НПЗ Sinopec недавно заявил о пике бензинового спроса из-за рекордных продаж электромобилей.

Экспорт нефтепродуктов из Китая также существенно не вырастет, отмечает банк. При этом поставки дизтоплива могут превысить ожидания из-за высоких марж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В целом импорт сырой нефти в 2024 году останется на уровне 11,3 млн баррелей в сутки как в прошлом году, резюмирует Citi. Помесячная динамика будет нестабильной, как в декабре 2023 года.

До этого стало известно, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай.

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