Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали, как новые правила сделают кредиты прозрачнее

RT: эксперты рассказали, как новые правила улучшат ситуацию с кредитами

close
100%
Unsplash

В этом году вступили в силу поправки, обязывающие банки более прозрачно информировать о реальной стоимости кредитов. Об этом рассказали опрошенные RT эксперты.

По их словам, теперь полная стоимость займа должна указываться на сайтах банков и в договорах таким же шрифтом, как и проценты.

Как уточнила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова, раньше банки акцентировали внимание на привлекательных процентных ставках, занижая или скрывая полную стоимость кредита. Теперь это запрещено - ПСК нужно указывать вместе со ставкой.

Кроме того, теперь заемщики могут отказаться от ненужного страхования в течение 14-30 дней после оформления кредита, отметила директор юрдепартамента «Сравни» Юлия Суворова. Банк обязан предоставить документ, что такой отказ не повлияет на условия договора.

Также согласие на допуслуги оформляется отдельно в письменном виде, чтобы в дальнейшем можно было вернуть платежи за навязанные опции, добавила Суворова.

По мнению эксперта «Хоум Банка» Ильи Болтнева, такие меры сделают рынок кредитования более прозрачным и повысят доверие людей к банкам.

До этого эксперт назвал способы вернуть сотни тысяч рублей после покупки квартиры.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае не стоит брать кредит.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами