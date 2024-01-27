Эксперты рассказали, как новые правила сделают кредиты прозрачнее

В этом году вступили в силу поправки, обязывающие банки более прозрачно информировать о реальной стоимости кредитов. Об этом рассказали опрошенные RT эксперты.

По их словам, теперь полная стоимость займа должна указываться на сайтах банков и в договорах таким же шрифтом, как и проценты.

Как уточнила основатель юридической компании GAP Ирина Гукова, раньше банки акцентировали внимание на привлекательных процентных ставках, занижая или скрывая полную стоимость кредита. Теперь это запрещено - ПСК нужно указывать вместе со ставкой.

Кроме того, теперь заемщики могут отказаться от ненужного страхования в течение 14-30 дней после оформления кредита, отметила директор юрдепартамента «Сравни» Юлия Суворова. Банк обязан предоставить документ, что такой отказ не повлияет на условия договора.

Также согласие на допуслуги оформляется отдельно в письменном виде, чтобы в дальнейшем можно было вернуть платежи за навязанные опции, добавила Суворова.

По мнению эксперта «Хоум Банка» Ильи Болтнева, такие меры сделают рынок кредитования более прозрачным и повысят доверие людей к банкам.

До этого эксперт назвал способы вернуть сотни тысяч рублей после покупки квартиры.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае не стоит брать кредит.