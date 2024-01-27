Посол РФ в США прокомментировал угрозу изъятия российских активов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что другим государствам стоит подумать об отказе от доллара США из-за угрозы изъятия российских активов. Об этом сообщает Telegram-канал российского диппредставительства.

По словам дипломата, «креативные» идеи Белого дома, такие как конфискация российских активов, противоречат международному праву и здравому смыслу. Из-за этого ситуация в двусторонних отношениях оказалась в тупике.

«Кроме того, заставляют здравомыслящие столицы всерьез задуматься об отказе от использования доллара. Лишний раз подтверждают насущную потребность в переходе мирового сообщества к многополярности», — отметил Антонов.

До этого Антонов говорил, что российско-американские отношения балансируют в настоящее время на грани срыва в пропасть.

Он добавил, что «каких-либо проблесков в конце тоннеля не видно».

По его словам, обнуление связей России и США не отвечало бы интересам обеих стран и всего человечества.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.