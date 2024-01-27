Размер текста
А
А
А

Посол РФ в США прокомментировал угрозу изъятия российских активов

Антонов: стоит подумать об отказе от доллара из-за угрозы изъятия активов РФ

close
100%
Reuters

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что другим государствам стоит подумать об отказе от доллара США из-за угрозы изъятия российских активов. Об этом сообщает Telegram-канал российского диппредставительства.

По словам дипломата, «креативные» идеи Белого дома, такие как конфискация российских активов, противоречат международному праву и здравому смыслу. Из-за этого ситуация в двусторонних отношениях оказалась в тупике.

«Кроме того, заставляют здравомыслящие столицы всерьез задуматься об отказе от использования доллара. Лишний раз подтверждают насущную потребность в переходе мирового сообщества к многополярности», — отметил Антонов.

До этого Антонов говорил, что российско-американские отношения балансируют в настоящее время на грани срыва в пропасть.

Он добавил, что «каких-либо проблесков в конце тоннеля не видно».

По его словам, обнуление связей России и США не отвечало бы интересам обеих стран и всего человечества.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами