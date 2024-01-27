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ЦБ прокомментировал новый тренд в TikTok

ЦБ: хвастовство финансовыми успехами стимулирует достижение денежных целей

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Shutterstock

Тенденция «громкого составления бюджета» позволяет на примерах показать другим, как можно справляться с конкретными финансовыми проблемами, избегать ошибок и какие способы приемлемы в той или иной ситуации. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала начальник отдела финансовой грамотности Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Ольга Милова.

Так она прокомментировала новый тренд в TikTok: американские пользователи соцсети начали поощрять друг друга составлять бюджет и делиться своими шагами с подписчиками и друзьями.

«Хвастаясь» успехами в этом направлении, сам человек, который рассказывает о личной стратегии планирования, способах экономии и преумножения доходов, имеет стимул и далее не свернуть с намеченного пути, точно достичь поставленной цели. Кого-то данное друзьям или подписчикам слово заняться бюджетированием заставит выполнить обещание», — отметила Милова.

По ее словам, это как при занятиях спортом – кому-то легче заниматься группой, чтобы не отлынивать, а кто-то не пропускает ни одной тренировки, обладая силой воли.

О новой тенденции сообщило агентство Bloomberg.

Последуют ли россияне примеру американских тиктокеров — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как научиться финансовому планированию.

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