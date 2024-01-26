Экспорт российского шоколада в Китай за год взлетел почти на 200%

Экспорт российского шоколада в Китай по итогам 2023 года вырос втрое, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

По предварительным данным, объем поставок по направлению за 12 месяцев превысил 33 тыс. тонн. Для сравнения: за 2022 год Россия экспортировала в КНР всего 11 тыс. тонн шоколадной продукции.

Такой резкий рост объема поставок отчасти является следствием эффекта низкой базы прошлого года. Однако главная причина успеха российского шоколада в КНР заключается в грамотной работе шоколатье с китайским бизнесом, в частности, готовность адаптировать ассортимент под запрос местного потребителя, пояснили в «АСКОНДе».

В этом месяце биржевые цены на какао установили новый рекорд. 17 января стоимость какао-бобов на торгах впервые поднялась выше 3760 фунтов стерлингов за тонну.

Ранее аналитики предупредили, что глобальный дефицит какао-бобов продолжится в 2024 году.