Размер текста
А
А
А

Экспорт российского шоколада в Китай за год взлетел почти на 200%

«АСКОНД»: поставки российского шоколада в Китай за год выросли в три раза

close
100%
Shutterstock

Экспорт российского шоколада в Китай по итогам 2023 года вырос втрое, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД».

По предварительным данным, объем поставок по направлению за 12 месяцев превысил 33 тыс. тонн. Для сравнения: за 2022 год Россия экспортировала в КНР всего 11 тыс. тонн шоколадной продукции.

Такой резкий рост объема поставок отчасти является следствием эффекта низкой базы прошлого года. Однако главная причина успеха российского шоколада в КНР заключается в грамотной работе шоколатье с китайским бизнесом, в частности, готовность адаптировать ассортимент под запрос местного потребителя, пояснили в «АСКОНДе».

В этом месяце биржевые цены на какао установили новый рекорд. 17 января стоимость какао-бобов на торгах впервые поднялась выше 3760 фунтов стерлингов за тонну.

Ранее аналитики предупредили, что глобальный дефицит какао-бобов продолжится в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами