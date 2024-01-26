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В России выросло производство яиц

Росстат сообщил о росте производства яиц в России на 1,8% в 2023 году

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Производство яиц России в 2023 году выросло на 1,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что в декабре объемы производства яиц незначительно снизились — на 0,5% к уровню того же периода 2022 года, и опустились до отметки в 3,212 миллиарда штук, уточнили в службе.

При этом производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ прошлом году по сравнению с январем-декабрем 2022 года выросло на 3,1%. Схожую динамику продемонстрировало производство крупного рогатого скота (плюс 6,9% , до 1,11 млн тонн) и свиней (плюс 6,5 %, — до 5,589 млн тонн).

В Росстате также фиксировали снижение стоимости куриных яиц с 10 по 15 января — такую динамику аналитики зафиксировали впервые за полгода. За прошлый год яйца подорожали на 61,35%.

Накануне в Минсельхозе России сообщили, что цены на куриные яйца у производителей снижаются четвертую неделю подряд.

Ранее эксперт объяснил, как навсегда решить проблему с куриными яйцами в России.

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