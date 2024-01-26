Россия начнет экспортировать оборудование мусорной отрасли в три азиатские страны

Российский экологический оператор (РЭО) в 2024 году готовится подписать соглашения с тремя азиатскими странами о поставках оборудования для отрасли обращения с отходами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слава главы РЭО Дениса Буцаева.

«Оборудования хватает не только для своих целей, но в том числе и для реализации экспортных проектов. Мы подписываем в текущем году такие соглашения с Таиландом, Мьянмой и, я надеюсь, Вьетнамом», — заявил гендиректор РЭО на Дне экологии в рамках выставки-форума «Россия».

Буцаев подчеркнул, что российская отрасль обращения с отходами не зависит от импортных технологий. По его словам, доля отечественного оборудования превышает 90%.

До этого в России предложили ввести «цену на углерод». С 2028 года бизнес планируют обязать платить за выбросы парниковых газов. Подобная мера уже действует примерно в 50 странах.

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