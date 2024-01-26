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Nestle предупредила о повышении цен на корма для кошек и собак в России

Отпускные цены на корма Nestle для кошек и собак в России вырастут с февраля

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Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российское подразделение Nestle, которое занимается выпуском кормов для животных, предупредило партнеров о повышении отпускных цен. Об этом пишет РБК.

Стоимость влажных кормов для кошек и собак брендов Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» вырастут в опте на 4%, корма для кошек и собак Purina One — от 1 до 10%. Сухой корм для кошек Felix станет дороже в опте на 6,4–8%.

Сухие корма для собак и кошек Pro Plan подорожают от 1 до 12%, влажный корм — в пределах 1,5%. Ветеринарные линейки Pro Plan для кошек станут дороже на 4–12% в сухих кормах и на 9,7% у влажных. Рост цен на корм для собак в этой категории составит до 10% по сухим кормам и на 7% — по влажным.

Повышение цен в Nestle объяснили изменением себестоимости кормов. В 2023 году закупочные цены на сырье выросли на 11-25%, отметили в компании. Кроме того, подорожали логистика (+30% год к году) и упаковка (+8%).

Ранее сообщалось, что правительство РФ договорилось с производителями о заморозке цен на картон для упаковки.

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