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Названо число семейных ипотек, которые россияне получили в январе

ДОМ.РФ: в январе 2024 года в рамках семейной ипотеки было выдано 12 тыс. кредитов

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Россияне получили 12 тыс. кредитов на 77 млрд рублей в рамках семейной ипотеки в январе 2024 года. Такую статистику «Газете.Ru» привел руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, комментируя продление программы после 1 июля.

«Это существенно опережает показатели за аналогичный период 2023 года. Поскольку текущие параметры программы действуют до июля 2024 года, целесообразно прогнозировать выдачу за первое полугодие этого года. По нашим оценкам, выдача будет сопоставима с прошлогодним уровнем — порядка 130 тыс. кредитов на 550 млрд рублей», — отметил Гольдберг.

Он уточнил, что молодые семейные пары, как показывает практика, — самые надежные и ответственные заемщики, поэтому эксперт не ожидает роста доли ипотеки в задолженности россиян, скорее даже наоборот. Основное препятствие для расширения семей сейчас — стесненность жилищных условий. Поэтому Гольдберг предложил дополнительное уменьшение ставок по семейной ипотеке с действующих 6% при покупке квартир большей площади.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин 23 января заявил, что власти «точно» продлят программу льготной семейной ипотеки под 6% после 1 июля 2024 года.

Ранее в Госдуме оценили продление семейной ипотеки в России.

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