В Госдуме оценили продление семейной ипотеки в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полностью поддержал решение о продлении семейной ипотеки в России. Об этом парламентарий сказал «Газете.Ru», добавив, что при разработке обновленных условий программы стоит обратить внимание на поддержку многодетных семей.

Аксаков пояснил, что у многодетных семей должна быть возможность покупать квартиры с большим количеством комнат.

«В настоящее время доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53%, двухкомнатных – 33%, трехкомнатных – 13%. Конечно же, однокомнатные квартиры площадью 35-45 кв. м не способствуют улучшению жилищных условий семей с детьми. Поэтому необходимо обеспечить комплексный подход при разработке дальнейших условий семейной ипотеки», — высказал свою позицию парламентарий.

По его словам, строительство должно планироваться в соответствии с потребностями тех категорий граждан, у которых будет возможность воспользоваться семейной ипотекой. Конечно, стоимость квартир должна соотноситься с покупательной способностью семей с детьми, заключил Аксаков.

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов 23 января заявил, что власти «точно» продлят семейную ипотеку в России после 1 июля 2024 года. Сколько кредитов выдано в рамках программы в 2024 году и как ее можно скорректировать — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в банках выступили за региональную дифференциацию лимитов семейной ипотеки.