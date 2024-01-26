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В Минэк предложили взимать с бизнеса плату за углеродные выбросы

Минэкономразвития: в России к 2028 году внедрят плату за парниковые выбросы

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Российский бизнес заставят платить за выбросы парниковых газов. «Цена на углерод» может быть введена к 2028 году, пишет РБК со ссылкой на проект Минэкономразвития.

Инициатива разослана в органы власти для согласования.

Ранее в РФ не заявляли о намерении ввести плату за углеродные выбросы. При этом Международный валютный фонд (МВФ) считает эту меру необходимым условием достижения глобальных климатических целей.

«Цена на углерод» введена уже примерно в 50 странах и планируется еще более чем в 20. Размер платы может различаться. Так, в ЕС медианная цена составляет $27 за тонну СО2, в Азии — $18 за тонну.

Как ESG-принципы работают в Россиив материале «Газеты.Ru».

До этого аналитики спрогнозировали рост мирового потребления природного газа к 2050 году на 26%. Замена основных видов энергоресурсов на газ даст самый экологически значимый и быстрый эффект, отметили они.

Ранее стало известно, когда с завода «Арктик СПГ-2» будет отгружена первая партия газа.

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