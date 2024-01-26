В Госдепартаменте США назвали экономическое руководство России талантливым

В Госдепартаменте США дали высокую оценку деятельности руководителей российской экономики, которые позволяют стране успешно справляться с западными санкциями. Такое мнение выразил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости.

«Российское экономическое руководство очень талантливо», — сказал О'Брайен во время выступления на конференции в Вашингтоне.

В своем выступлении помощник госсекретаря подчеркнул, что, вопреки изначальным ожиданиям, российской экономике удается успешно справляться с санкциями стран Запада.

25 декабря глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ и призвала готовиться к усилению давления. При этом глава ЦБ отметила, что структурная перестройка экономики в России идет достаточно быстрыми темпами. Это происходит благодаря ее рыночному характеру, бизнесу, который быстро адаптировался к новым реалиями.

Ранее журнал Politico признал Набиуллину лучшей в категории «разрушители» традиционного списка наиболее влиятельных людей в Европе.