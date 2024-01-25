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На Украине заявили о скором переходе на собственный газ

Министр энергетики Украины Галущенко заявил о скором переходе страны на свой газ

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Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2024 году Украина сможет перестать импортировать газ и полностью обеспечить себя путем собственной добычи. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, слова которого передает Reuters.

Галущенко заявил, что Украина отказалась от закупок российского газа в 2015 году. По его словам, Киев готов перейти на собственное топливо и возобновить энергетический экспорт, который остановился в прошлом отопительном сезоне. Галущенко сказал, что Украина сможет добиться этого за счет роста добычи на 7% и сокращения потребления.

25 января сообщалось, что транзит российского газа через территорию Украины после 2024 года возможен только в случае аренды мощностей украинской газотранспортной системы (ГТС).

В этот же день «Нафтогаз Украины» подвергся атаке со стороны хакеров.

До этого стало известно, что в Киеве отрицают возможность продлить контракт с Россией на транзит газа через территорию Украины.

Контракт на газовый транзит между Россией и Украиной истечет в конце 2024 года.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что транзит российского трубопроводного газа через Украину, возможно, будет продолжаться в 2025 году.

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