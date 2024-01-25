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США и Великобритания ввели санкции против хуситов Йемена

США и Великобритания ввели санкции против ключевых лиц хуситов Йемена

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

США и Великобритания ввели санкции в отношении ключевых лиц йеменской группировки «Ансар Аллах», которые отвечают за атаки на суда. Об этом говорится в заявлении минфина США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении ключевых должностных лиц сил «Ансар Аллах», широко известных как хуситы, за их поддержку террористических актов, направленных против коммерческого судоходства <...> Одновременно с OFAC Великобритания также вводит санкции в отношении этих ключевых фигур хуситов», — говорится в сообщении.

В минфине США подчеркнули, что ограничительные меры направлены ​​против четырех человек, которые поддержали недавние нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, в том числе держали в заложниках гражданские экипажи.

25 января в «Ансар Аллах» заявили, что США ударами по Йемену не смогли предотвратить атаки на свои корабли в Красном море.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

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Удары США по хуситам
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