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Путин: нарушение логистики затрудняет работу предприятий Калининградской области

Путин заявил о необходимости поддержки Калининграда на фоне нарушения логистики

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Калининградскую область необходимо дополнительно поддержать на фоне нарушения логистических цепочек и попыток транспортной блокады, которые затрудняют работу предприятий региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил президент, Калининградская область является самым западным регионом РФ, «и в силу этого, противоправные действия некоторых стран, нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады, конечно же, затрудняют работу предприятий». Это отразилось и на ключевых показателях, подчеркнул он.

По его словам, в целом по стране рост промышленного производства составил 14,6%, при этом в Калининграде производство за 11 месяцев прошлого года сократилось на 7,7%.

«Поэтому мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учетом этих вызовов и сложившихся новых реалий», — заключил Путин.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в ходе своего визита в Калининград проведет совещание о развитии региона, а также отдельную встречу с губернатором Антоном Алихановым.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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