Путин анонсировал планы «Роснефти» на Индию

«Роснефть» планирует расширить свое присутствие на индийском рынке, построив нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Калининградской области, передает «Коммерсантъ».

По словам Путина, «Роснефть» вложила $23 млрд в приобретение индийского НПЗ, сети АЗС и порта в рамках покупки в 2017 году доли в 49,13% в индийской Nayara Energy. Это была крупнейшая иностранная инвестиция в экономику Индии на тот момент.

В марте 2023 года «Роснефть» и индийская корпорация Indian Oil подписали соглашение о наращивании поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. По данным МЭА, в 2022 году Индия увеличила импорт российской нефти в 16 раз по сравнению с довоенным периодом. Однако с начала 2024 года объемы сократились на фоне ужесточения санкций.

До этого, отвечая на вопрос студента из Индии, президент Путин подчеркнул, что Индия имеет право на независимую внешнюю политику, свободную от внешних влияний.

Ранее рейтинговое агентство АКРА присвоило «Роснефти» наивысший кредитный рейтинг.