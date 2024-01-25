Путин заявил, что реальные доходы россиян в 2023 году росли быстрее инфляции

Доходы граждан России за восемь месяцев увеличились на 7,5% в реальном выражении. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сказал Путин.

25 января в Центробанке РФ сообщили, что количество россиян с тремя и более кредитами на руках продолжило рост во второй половине 2023 года.

Днем ранее в ЦБ заявили, что инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7% вместо 14,2% в декабре.

В исследовании холдинга «Ромир» сказано, что объем «свободных денег» у россиян в декабре прошлого года составил 19%.

Ранее россиянам назвали самый безопасный способ сберечь деньги от инфляции.