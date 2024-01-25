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ЦБ снова повысил официальный курс доллара

Банк России повысил официальный курс доллара на 26 января до 88,66 рубля

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Мария Девахина/РИА Новости

Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США на 26 января. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Курс американской валюты установлен на уровне 88,66 рубля. Для сравнения: официальный курс на 25 января составил 88,28 рубля.

Официальный курс евро на пятницу был также изменен в большую сторону, до 96,63 рубля вместо 96,17 рубля.

Курс китайского юаня вырос с 12,28 рубля до 12,33 рубля.

«На рынке не наблюдается резкого снижения курса рубля из-за целого ряда мер поддержки. В первую очередь, на фоне жесткой монетарной политики, значительного объема продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина, а также действующего указа о реализации валютной выручки экспортерами», — отмечает в своей аналитической заметке аналитик УК «Первая» Иван Капустянский.

До этого финансист Дмитрий Бабин в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что после 29 января курс доллара может подняться до 90 рублей. Аналогичным прогнозом с изданием поделился управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Ранее Банк России заявил, что не планирует управлять курсом рубля.

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