ЦБ снова повысил официальный курс доллара

Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США на 26 января. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Курс американской валюты установлен на уровне 88,66 рубля. Для сравнения: официальный курс на 25 января составил 88,28 рубля.

Официальный курс евро на пятницу был также изменен в большую сторону, до 96,63 рубля вместо 96,17 рубля.

Курс китайского юаня вырос с 12,28 рубля до 12,33 рубля.

«На рынке не наблюдается резкого снижения курса рубля из-за целого ряда мер поддержки. В первую очередь, на фоне жесткой монетарной политики, значительного объема продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина, а также действующего указа о реализации валютной выручки экспортерами», — отмечает в своей аналитической заметке аналитик УК «Первая» Иван Капустянский.

До этого финансист Дмитрий Бабин в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что после 29 января курс доллара может подняться до 90 рублей. Аналогичным прогнозом с изданием поделился управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Ранее Банк России заявил, что не планирует управлять курсом рубля.