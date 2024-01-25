Нацбанк Украины не стал менять ключевую ставку

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение оставить ключевую учетную ставку без изменений на уровне 15%. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Как отмечается, такое решение принято с учетом необходимости поддержания курсовой стабильности гривны, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и возвращения ее к целевому уровню 5% к 2025 году.

По прогнозам НБУ, инфляция в Украине к концу 2024 года составит 8,6%. В следующем году она снизится до 5,8%, а в 2026 достигнет целевого значения 5%.

Сохранение ставки на уровне 15% позволит обеспечить привлекательность гривневых финансовых инструментов и защитить сбережения граждан от обесценивания, подчеркивает регулятор.

Национальный банк Украины четыре раза подряд с июня 2023 года снижал ключевую ставку с 25% до нынешних 15% в попытках ослабить давление на экономику.

До этого стало известно, что на Украине заявили, что в случае отсутствия западных траншей в начале 2024 года Украине грозят проблемы с выплатой зарплат и пенсий. Дефицит бюджета в январе оценивался в 20 млрд гривен.

Ранее Украина решила продать будущие репарации от России.