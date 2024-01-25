Размер текста
А
А
А

ЦБ зафиксировал рост закредитованности россиян

ЦБ РФ отметил рост закредитованности россиян во второй половине 2023 года

close
100%
Global Look Press

Количество россиян с тремя и более кредитами на руках продолжило рост во второй половине 2023 года. Такие предварительные данные «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

«Мы видим, что рост задолженности по кредитам значительно опережает рост доходов населения, и это приводит к увеличению долговой нагрузки граждан. На 1 декабря 2023 года розничный кредитный портфель в годовом выражении вырос на 24%. Особенно это заметно в ипотеке», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

По данным ЦБ, на 1 декабря 2023 года прирост ипотеки в годовом выражении достиг 35%. Динамика потребительского кредитования также высокая: +16% в годовом выражении на 1 декабря 2023 года. На этом фоне рост номинальных среднедушевых доходов был гораздо скромнее: +11% в III квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, уточнили в пресс-службе ЦБ.

В пресс-службе ЦБ сказали «Газете.Ru», что Банк России следит за долей потребительских кредитов, которые могут быть использованы для первоначального взноса по ипотеке, в том числе изучает такие практики в рамках надзорной работы с банками. Пока доля подобных займов не превышает 7% выдач ипотечных кредитов, уточнили в пресс-службе. По данным регулятора, с 2019 года эта доля выросла на 2 процентных пункта, с 2014 года — на 3,3 п.п.

По данным Банка России, по итогам первого полугодия 2023 года число россиян с тремя и более кредитами на руках выросло до 11,2 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки могут принять весной.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами