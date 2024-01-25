Оптовые цены на бензин в России выросли на 2%

Биржевые цены на бензин в России по итогам торгов 25 января выросли еще на 2%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбмТСБ).

Стоимость бензина марки Аи-92 увеличилась на 2,01%, до 47 645 рублей за тонну. Аи-95 подорожал до 50 232 рублей за тонну (+1,95%).

Цена летнего дизеля продемонстрировала менее заметный рост. Топливо подорожало всего на 0,45%, цена закрытия составила 53 201 рубль за тонну. В то же время стоимость межсезонного дизеля упала на 0,65%, опустившись до 54 100 рублей за тонну, зимнего дизеля — на 2,8%, до 58 040 рублей за тонну.

Мазут подешевел на 4,26%, до отметки в 19 368 рублей за тонну.

Между тем цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросла на 2,41%, до 18 634 рубля за тонну. Топливо для реактивных двигателей подорожало до 78 854 рубля за тонну.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил о стабилизацию цен на топливо в России.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин в России с 1 февраля.