Финансист предрек ослабление курса рубля после 29 января

После окончания налогового периода в России — 29 января 2024 года — курс доллара может достичь 90 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Приближение пика налоговых платежей экспортеров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции. Это увеличивает вероятность новой волны ослабления российской валюты после завершения налогового периода. Рубль после негативного открытия быстро восстановился, однако удержаться в умеренном плюсе вновь не сумел», — пояснил финансист.

Незадолго до старта основной сессии курс рубля перешел к нисходящей динамике, обновив дневной минимум, и торгуется сейчас с небольшими потерями к бивалютной корзине. По данным Мосбиржи на 15:32 мск, доллар стоит 88,71 рублей, евро — 96,8 рублей.

Курс доллара в ближайший месяц будет постепенно укрепляться, сказал «Газете. Ru» управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По его словам, американская валюта может подорожать до 90 рублей на фоне продажи долларов в России. Эксперт счел, что если курс долго будет ниже этой отметки, программа обязательной продажи валютной выручки экспортерами может быть скорректирована.

Ранее в «БКС» допустили, что власти России могут уменьшить обязательный порог репатриации выручки для экспортеров с 90% до 50-70%, продлив срок продажи валюты до конца 2024 года.