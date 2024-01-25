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В Россию ввезли партию в 316,8 тыс. яиц из Турции

Россельхознадзор: в Россию ввезли партию в 316,8 тыс. яиц из Турции

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Россию ввезли партию в размере 316,8 тыс. яиц из Турции. Всего, по даннам Россельхознадзора,Турция экспортировала в РФ 1,5 млн яиц, передает ТАСС.

«25 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена очередная партия пищевого яйца из Турции в количестве 19 тонн (316,8 тыс. штук)», сообщили в ведомстве.

На складах забрали проблемы для обеспечения качества и безопасности этих продуктов.

До этого российские производители курицы и яиц обратились к властям за помощью.

Производители попросили субсидии на газификацию, водоснабжение и очистку воды, дороги и коммуникации для птицефабрик. Их строительство и ремонт нужно включить в программу возмещения части прямых понесенных затрат, считают авторы письма.

Для развития отрасли компании попросили в 2,5 раза увеличить лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов — до 1,5 млрд рублей, а также отдавать им землю под возведение птичников в приоритетном порядке.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что цены на куриные яйца падают четвертую неделю подряд.

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