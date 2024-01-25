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Эксперты рассказали, как изменятся цены на летние путевки в Турцию и Египет

АТОР: цены на летние туры в Турцию и Египет останутся на уровне 2023 года

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Umit Bektas/Reuters

Цены на летние туры из России в Турцию и Египет в этом сезоне, скорее всего, останутся на уровне 2023 года, прогнозирует глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Максимально возможное подорожание — в пределах официальной инфляции. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию — 5-7%», — добавила спикер.

Прогноз является актуальным на данный момент и может измениться в зависимости от ряда факторов, уточнила Ломидзе. Так, например, влияние на цены может оказать колебание курса рубля и инфляция.

Накануне член совета директоров Банка России Рустэм Марданов заявил, что ЦБ не планирует управлять курсом рубля. Регулятор отказался от целей по курсу нацвалюты в период инфляционного таргетирования, пояснил он.

До этого Центробанк РФ допустил новое повышение ставки.

Ранее россиянам посоветовали не хранить сбережения в долларах.

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