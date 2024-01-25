В Госдуме предложили сохранить льготную ипотеку для семей с детьми и участников СВО

Льготную ипотеку в России нужно сделать адресной, например сохранить ее только для тех, у кого рождается второй и третий ребенок, для многодетных семей, а также для участников спецоперации. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, можно распространить льготы на покупку жилья в тех регионах, где нужно закрепить кадры, добавил он.

«Тогда, если массовая льготная ипотека сойдет на нет, а она должна сойти, и мы практически об этом договорились, то, соответственно, цены на жилье уже не будут расти теми темпами, которые мы разогнали в последние годы. И стоимость между жильем на первичном рынке, то есть на построенном жилье, и стоимость жилья на вторичном рынке будут примерно равны или близки», — сказал Аксаков.

По его словам, чтобы повысить доступность жилищных кредитов, в Госдуме сейчас обсуждают варианты стимулирования возведения жилья в тех регионах, в которых людям не хватает уровня заработной платы, необходимого для ипотеки. Эту работу проведут для того, чтобы люди не покидали эти территории, пояснил депутат.

Опрос кредитных организаций, который провели РИА Новости, до этого показал, в российских банках выступают за продление льготной семейной ипотеки под 6% годовых, однако предлагают скорректировать ее условия. Так, по мнению зампредправления «Абсолют Банка» Антона Павлова, программу можно сохранить в текущем виде. Но он предлагает распространить ее действие на вторичное жилье в регионах с нехваткой новостроек.

Ранее стало известно, в каком месяце россияне активнее всего брали ипотеку.