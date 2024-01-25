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В Великобритании формируется худший бюджет с середины 20 века

IFS: следующему премьеру Великобритании достанется худший бюджет с 1950-х годов

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Alberto Pezzali/AP

Следующее правительство Великобритании унаследует самый сложный комплекс проблем в области налогов и расходов за последние 70 лет. К такому выводу пришел британский Институт фискальных исследований (IFS) в своем докладе, пишет Bloomberg.

По мнению IFS, из-за высоких процентных расходов и слабого роста экономики победитель ожидаемых в этом году парламентских выборов столкнется с беспрецедентными трудностями в сокращении госдолга.

За последние 15 лет госдолг Великобритании вырос с 50% ВВП до почти 100% ВВП. Чтобы стабилизировать его, необходимо будет собирать больше налогов, чем тратить на все статьи бюджета, кроме обслуживания долга.

«Сейчас, более чем когда-либо, мы как страна сталкиваемся с важными решениями и компромиссами относительно того, что мы хотим от государства и как мы собираемся за это платить», — сказал директор IF Пол Джонсон.

Как отмечает институт, любое правительство будет вынуждено поддерживать значительный первичный профицит бюджета. При этом исследователи призывают политиков честно говорить о необходимых компромиссах в налогах и расходах.

До этого на Западе заявили, что Британия и США попали в ловушку в Красном море.

Ранее второй муниципалитет в Великобритании объявил себя банкротом.

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